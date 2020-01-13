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جماعة الإخوان: وقف إطلاق النار سيكون ناجحاً إذا عادت القوات المعتدية إلى مواقعها السابقة

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال العضو المنقطع عن مجلس النواب سعد الجازوي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين اليوم الاثنين إن وقف إطلاق النار هو بشرى خير إذا تحقق ، زاعماً بأنهم وقفوا ضد ما وصفه بـ”الاعتداء” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة)  للمحافظة على الدولة المدنية ورفض ما وصفه بـ” حكم الفرد وعسكرة الدولة “.

الجازوري أوضح في تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن وقف إطلاق النار سيكون ناجحا إذا التُزم به وعاد من وصفهم بـ” القوات المعتدية” إلى مواقعها السابقة، مشيرا إلى أنه مع أي وقف للحرب احتراما لليبيين وما عانوه.

وبيّن الجازوي أن اختراق وقف إطلاق النار يحدث في أي هدنة تقام بين أي طرفين ولكن حجم الخرق هو ما يحدد إن كانت ستلغى أو تتدارك وأفراد حكومة الوفاق يتوقعون حدوث خرق للهدنة ولذا لم يتركوا سلاحهم وتمركزاتهم.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اوهام الخرفان ليس لها مكان لانها خزعبلات واحلام وليس امامكم الا الاستسلام وسيعود الجيش الوطنى الى ماكان عليه قبل نكبة فبراير وسيعود الخوان الى السجون فالجيش اذا تقدم يستمر ولا يتقهقر ولقد عاد المشير ليستكمل التحرير ولم يبقى الا القليل بعد الفاصل سنواصل الانتصار والسيطرة على قلب العاصمة وعلى مصراطة الم ترى ياحمار جيش مصر على الحدود فى مناورة قادر 2020 استجابة لدعوة القائد الاعلى للجيش الوطنى الليبى من داخل مجلس النواب المصرى بطلب مساعدة الجيش المصرى ولو تحرك الى ليبيا فلن تجد اخوانى واحد على وجه الارض نسوان مثل مرشدهم الجبان بسجن طره

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