سرت..اجتماع يبحث احتياجات المطار وملف صيانات الطرق
سرت-بوابة افريقيا الاخبارية |
13 January, 2020
بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم اليوم الاثنين مع مدير مكتب المواصلات والنقل بسرت حسن امقاوي
وبحضور عدد من المهندسيين بالقطاع .
وحسب مصدر اعلامى ببلدية سرت فان المجتمعين ناقشوا ملف احتياجات قطاع المواصلات و احتياجات مطار سرت الدولي من اعمال صيانة عاجلة لصالات الركاب والاستقبال والمهبط وكذلك تم مناقشة موضوع يتعلق بوضع ألية لامكانية صيانة الطرق منها طريق 27 شرق سرت وطريق الحنيوة وطريق وادي جارف..يضواحى سرت.
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