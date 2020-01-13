بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم اليوم الاثنين مع مدير مكتب المواصلات والنقل بسرت حسن امقاوي

وبحضور عدد من المهندسيين بالقطاع .

وحسب مصدر اعلامى ببلدية سرت فان المجتمعين ناقشوا ملف احتياجات قطاع المواصلات و احتياجات مطار سرت الدولي من اعمال صيانة عاجلة لصالات الركاب والاستقبال والمهبط وكذلك تم مناقشة موضوع يتعلق بوضع ألية لامكانية صيانة الطرق منها طريق 27 شرق سرت وطريق الحنيوة وطريق وادي جارف..يضواحى سرت.