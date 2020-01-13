مايو: دور أساسي لـ”دول الجوار” في استقرار ليبيا

أكّد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويدجي دي مايو، خلال لقائه مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر قرطاج، على دور تونس المحوري في حلّ الأزمة الليبية.

وبين مايو أنه لا يمكن دعم الاستقرار في ليبيا دون دور لدول الجوار ومن بينها تونس، مشددا على أهمية إشراك تونس في مؤتمر برلين الذي من المفترض أن يعقد في 19 يناير.

من جهته، جدد سعيّد موقف بلاده الداعي إلى إيجاد حلّ سريع للأزمة من خلال حوار ليبي ليبي شامل وفي إطار احترام الشرعية الدولية، مثمنا وقف إطلاق النار الذي تمّ إقراره يوم الأحد.

وأشار سعيّد إلى أنّ استمرار الوضع الحالي في ليبيا لا يخدم الاستقرار في المنطقة ولا مصالح الدول الصديقة وهو ما يستدعي مواصلة التنسيق والتشاور لإيجاد حلّ نهائي للأزمة الراهنة.

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