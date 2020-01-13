كونتي: نعمل من أجل دولة ليبية موحدة مستقلة وذات سيادة

ليبيا – أكد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي اليوم الاثنين أن بلاده تتعامل مع الملف الليبي بنهج شامل وتعمل من أجل دولة موحدة مستقلة وذات سيادة.

كونتي وخلال مؤتمر صح في مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة وفقاً لوكالة “آكي”الإيطالية قال:”لا ينبغي التشدق بالنصر بعد التوصل لوقف لإطلاق النار ساري المفعول لأنها مرحلة من المهم أن تتحقق فيها كل خطوة”.

وأضاف :”من المهم إحترام الهدنة والإنتقال في أقرب وقت ممكن إلى مؤتمر برلين”.

وبدوره أعلن الرئيس التركي أردوغان أنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الايطالي كونتي سيشاركون في مؤتمر برلين حول ليبيا يوم الاحد القادم، ورجح نشر فريق أممي لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بدلا من نشر قوة فصل أممية بين طرفي الصراع الليبي.