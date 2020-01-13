المحجوب يكشف لـ218 تعليمات القيادة العامة بشأن سرت

أفاد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني العميد خالد المحجوب، إن إدارة التوجيه المعنوي وثّقت كل عمليات دخول الجيش للمدينة.

وأكد المحجوب في تصريحات لقناة “218”، الاثنين، أن تعليمات القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، شددت على ضرورة المحافظة على المدينة وأمنها.

وأوضح المحجوب، في تصريحاته التي جاءت خلال زيارته لمدينة سرت، أن القيادة العامة أعطت تعليماتها بضرورة أن تبقى الوحدات العسكرية بعيدة وفي مقراتها، وإفساح المجال للمؤسسات الأمنية في المدينة بأداء عملها لعودة الحياة إلى طبيعتها المعتادة.

يشار إلى أن الجيش الوطني بسط سيطرته على مدينة سرت قبل نحو أسبوع، في عملية وصفت بـ”الخاطفة”، ودون إراقة أي دماء.

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