رئيس الوزراء الإيطالي يصل القاهرة لبحث التطورات في ليبيا

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين، جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، قادمًا على رأس وفد بطائرة خاصة في زيارة للبلاد للقاء عدد من المسؤولين؛ لبحث دعم التعاون وآخر التطورات على الساحة الليبية، في إطار الوساطة التي تقوم بها روما فيما يتعلق بالتطورات المتسارعة على صعيد الأزمة الليبية.

ووفق موقع مصراوي تأتي زيارة كونتي بعد أيام من زيارة وزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو، للقاهرة ضمن جولة شرق أوسطية، تضمنت زيارة تركيا ومصر والجزائر، شارك بالقاهرة في الاجتماع الخماسى التنسيقى الذى ضم وزراء خارجية مصر وإيطاليا وقبرص واليونان وفرنسا بوزارة الخارجية المصرية؛ لبحث الأزمة الليبية.