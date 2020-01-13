مديرية أمن سرت: الوضع العام بالمدينة مستقر والأهالي يتعاملون بإيجابية مع الخطة الأمنية

ليبيا – قال مدير مديرية أمن سرت الأمين الصادق إن الخطة الأمنية المشتركة بين المناطق الوسطى عيارة عن 3 مراحل تم تفعيل مرحلتين وحالياً المديرية بصدد إعداد المرحلة الثالثة.

الصادق أوضح خلال تصريح أذيعي على قناة “ليبيا الحدث” امس الأحد وتابعته صحيفة المرصد أن المرحلة الأولى تمثلت بتقديم الدعم بناء على تعليمات وزير الداخلية لمديرية أمن سرت من مديريات اجدابيا و راس لانوف و الهلال النفطي.

وأشار إلى أن المديرية قامت بإعداد خطة أمنية لتأمين المدينة إلى حين وصول باقي الدعم كما توالى وصول الدعم من الإدارات الأخرى وتم أيضاً إعداد الخطة الأمنية الثانية التي بدء العمل بها، لافتاً إلى أن المرحلة الثالثة تم وضعها ضمن كافة رؤساء الأجهزة الأمنية الموجودين بالإضافة للإدارة العامة للبحث الجنائي التي تم تكليفها في نقل كامل قوتها لمساعدة سرت بتأمين المدينة.

وأكد على أن الوضع الأمني بصفة عامة مستقر فلا توجد بلاغات خطيرة ومهمة وكل ماتم تقديمه من بلاغات تمت السيطرة عليه، معتبراً أن أهالي مدينة سرت تعاملوا بإيجابية مع الخطة الأمنية كترحيب بعودة الاستقرار للمدينة وتذليل الصعوبات وتقديم المساعدة في سبيل استتباب الأمن.

كما نوّه إلى أن جميع القطاعات الخدمية في مدينة سرت كلفت مندوبين بالغرفة الأمنية ليكون هناك تعاون تام فيما بين الغرفة الأمنية و باقي الأعضاء في كل القطاعات.

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