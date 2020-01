أخبار ليبيا24 كشف مصدر مطلع اليوم الإثنين أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من التحفظ على جثة ترجع لأحد المرتزقة من الجنسية السورية أثناء المواجهات في طرابلس. وأضاف المصدر اأنه تمت إصابة مرتزق آخر في محور عين زارة طرابلس، لافتا إلى أن قتل المرتزق وإصابة الآخر تمت بعد أن أقدم عدد من المرتزقة بمحاولة خرق الهدنة […]

The post عقب خرق الهدنة..القوات المسلحة تأسر عنصرين من مليشيا “الككلي” وتتحفظ على جثة لأحد المرتزقة السوريين appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24