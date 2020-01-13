مناورات عسكرية جزائرية قرب الحدود مع ليبيا

قام قائد الأركان الجزائري، اللواء السعيد شنقريحة، الاثنين، بزيارة عمل وتفتيش للوحدات العسكرية المتمركزة على المناطق المحاذية للحدود الليبية.

ووفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، فإن اللواء شنقريحة سيشرف الثلاثاء على تمرين تكتيكي بياني بالذخيرة الحية في القطاع العملياتي شمال-شرق بلدة “إن أمناس”.

وأكد اللواء شنقريحة على أن إجراء هذا التمرين التكتيكي الاختباري، يندرج في إطار تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي 2019-2020، ويمثل فرصة لتقييم المستوى وتبادل الخبرات والتنسيق.

يشار إلى أن هذه الزيارة التفقدية هي الأولى من نوعها لشنقريحة منذ توليه مهام منصبه الجديد، الشهر الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية