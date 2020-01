سبوتنيك: المشاركون في محادثات السلام الليبية في موسكو ​​​وافقوا على وضع حد للقتال

أخبار ليبيا24 كشفت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الإثنين أن المشاركون في محادثات السلام الليبية في العاصمة موسكو وافقوا ​​​على وضع حد لجميع العمليات القتالية، والسعي لتهدئة العمليات العسكرية على جميع الصعد. وأضافت الوكالة الروسية أن المفاوضات بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا، بالإضافة لممثلي الأطراف الليبية، استمرت أكثر من 6 ساعات. وأكدت أن طرفا النزاع […]

