جهود مستمرة لتوفير غاز الطهي بالمنطقة الشرقية

تزامنا مع تنفيذ خطته في توزيع غاز الطهي على مدن ومناطق الجبل الأخضر، أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي، أن انطلاق الشاحنات الناقلة لتكملة خطة التوزيع مستمرة.

وقال الجهاز إن رئيسه، ومسؤول التوزيع بالمنطقة الشرقية بشركة البريقة، اتفقا على استمرار عملية التوزيع لأجل للقضاء على النقص الحاد بالمنطقة الشرقية، مؤكدا في الوقت نفسه، أن خروج الشاحنات من بنغازي لن يتوقف حتى تُغطي كافة احتياجات المنطقة.

ولم يغفل جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي، إمكانية استغلال نقص الغاز، ودعا في توضيح له، أصحاب المحطات وموزعي الغاز بضرورة مراعاة المواطن وعدم الانجرار خلف البيع الحر في الأسواق الخارجة عن المحطات، بأسعار مرتفعة، محذرا كل من يخالف التعليمات بتعريض نفسه للمساءلة القانونية.

وفي ذات السياق، أعلن الجهاز القبض على العاملين بأحد محطات توزيع غاز الطهي، بمنطقة الرحبة بتهمة بيع الغاز المخصص لهم، من قبل شركة البريقة وبيعه بطرق مخالفة للقانون، إضافة لإغلاق المحطة والقبض على المسؤول والعاملين فيها.

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