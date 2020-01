أخبار ليبيا24 أكد مصدر مطلع أن توافد المرتزقة من الجنسية السورية إلى محاور القتال لمواجهة القوات المسلحة العربية الليبية في معارك تحرير طرابلس لازال مستمرًا. وأضاف المصدر أنه تم توزيع المرتزقة السرويين على المحاور وعناصر أخرين يتم تجميعهم في نقاط قريبة من المحاور ليتم توزيعهم في وقت لاحق. وأوضح المصدر أن المرتزقة السوريين مروا أثناء […]

