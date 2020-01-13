كونتي :نرغب ببدء مرحلة ديمقراطية في ليبيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيني كانتي إنه ينظر بإيجابية لوقف إطلاق النار المعلن في ليبيا بمبادرة من تركيا وروسيا.

وأضاف كونتي في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية، الإثنين، قبيل مغادرته العاصمة التركية أنقرة، أن بلاده “ترغب ببدء مرحلة ديمقراطية في ليبيا”.

وأكد: “المرور بخطوات مختلفة، ولا يمكن لأحد التفكير بلعب دور في ليبيا من أجل مصالحه الشخصية، وعلي القول إنني لم ألاحظ شيئا من هذا القبيل على الرئيس (التركي) رجب طيب أردوغان”.

وشدد أن إيطاليا “لن تنحاز إلى طرف في الأزمة الليبية، لأسباب تاريخية واقتصادية وثقافية”. مبينا أن “بلاده تريد توجيه قوة نفوذها نحو ازدهار الشعب الليبي واستقلاله”.