أخبار ليبيا24 ذكر مصدر مطلع أن القيادي في مليشيا “الشعلة المقاتلة” المدعو علاء الأحمر قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية في معارك تطهير طرابلس. وأشار المصدر إلى أن الأحمر من مواليد السبعينات ومن سكان مدينة الزاوية قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية بعد خرق الهدنة من قبل عناصر قوات الوفاق في محور […]

The post مقتل قيادي في مليشيا “الشعلة المقاتلة” الزاوية خلال معارك طرابلس ضد القوات المسلحة appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24