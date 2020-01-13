البيت الأبيض: ترامب وميركل ناقشا الوضع في الشرق الأوسط وليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، اليوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ناقشا أمس الأحد الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط وليبيا وقضايا أخرى، بحسب رويترز.

وتعد هذه المباحثات بشأن الأزمة الليبية بين ترامب وميركل الثانية من نوعها خلال أسبوع بعد أن أجرى الرئيس الأمريكي اتصالا هاتفي الثلاثاء الماضي مع المستشارة الألمانية الأوضاع في ليبيا، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في بيان له، إن ترامب وميركل تبادلا الآراء بخصوص الوضع الحالي في ليبيا والجهود السياسية لحل الصراع الناشب هناك، واتفقا على استمرار التواصل بينهما فيما يتعلق بهذه المسألة.

وجاءت المباحثات الأمريكية والألمانية عقب إعلان المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أن برلين ستستضيف مؤتمرا دوليا حول ليبيا في 19 يناير الجاري، بحسب ما نشرت وكالة الأناضول اليوم الإثنين.

من جهة أخرى، فقد نقلت رويترز اليوم عن مشاركين في المفاوضات التحضيرية لقمة برلين بشأن ليبيا قولهما: إن ألمانيا تخطط لعقد القمة في برلين يوم 19 يناير الجاري الذي يوافق الأحد القادم.

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