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سيولة نقدية من “صحارى عين زارة” للنازحين

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجه مصرف الصحاري عين زارة بمدينة طرابلس إعلانه لجميع النازحين الذين يحتفظون بحساباتهم لدى المصرف وفروعه بأنه اتفق مع لجنة الأزمة ببلدية عين زارة علي بدء لجنة الأزمة في استلام صكوك الذين يرغبون في السيولة النقدية.

وحدد المصرف الصرف وفقاً لنقاط ثلاث، هي: أن قيمة الصك لا تتجاوز 3000 دينار ليبي – توفير صورة من جواز سفر لصاحب الحساب مرفق بالصك – تسلم الصكوك بالحضور الشخصي لصاحب الحساب ، على أن تسلم الصكوك شخصيا للموظف بشير فرارة وهاتفه رقم 0912216020.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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