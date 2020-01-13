سيولة نقدية من “صحارى عين زارة” للنازحين

وجه مصرف الصحاري عين زارة بمدينة طرابلس إعلانه لجميع النازحين الذين يحتفظون بحساباتهم لدى المصرف وفروعه بأنه اتفق مع لجنة الأزمة ببلدية عين زارة علي بدء لجنة الأزمة في استلام صكوك الذين يرغبون في السيولة النقدية.

وحدد المصرف الصرف وفقاً لنقاط ثلاث، هي: أن قيمة الصك لا تتجاوز 3000 دينار ليبي – توفير صورة من جواز سفر لصاحب الحساب مرفق بالصك – تسلم الصكوك بالحضور الشخصي لصاحب الحساب ، على أن تسلم الصكوك شخصيا للموظف بشير فرارة وهاتفه رقم 0912216020.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية