المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد صافي يؤكد ان المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له سيغادر موسكو غدا صباحا دون اي توقيع على الاتفاق
13 January, 2020
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13 January, 2020
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عد يامشير واستكمل التحرير فلا تفاوض مع الصراصير معك الشعب اللييى كله ومعك مصر جيشا وشعبا ومعك دول شقيقة فى التحالف العربى من اجل تطهير البلاد من الاوغاد شر خلق الله الخوان ضيعوا اخر فرصة للاستسلام وليعد امامهم سوى الانتحار ولن ينفعهم المختل العثمانى
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