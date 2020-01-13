<br /> المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد صافي يؤكد ان المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له سيغادر موسكو غدا صباحا دون اي توقيع على الاتفاق<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد صافي يؤكد ان المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له سيغادر موسكو غدا صباحا دون اي توقيع على الاتفاق 13 January, 2020 رابط مختصر



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