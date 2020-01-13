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المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد صافي يؤكد ان المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له سيغادر موسكو غدا صباحا دون اي توقيع على الاتفاق

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد صافي يؤكد ان المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له سيغادر موسكو غدا صباحا دون اي توقيع على الاتفاق<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية


ليبيا

المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد صافي يؤكد ان المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له سيغادر موسكو غدا صباحا دون اي توقيع على الاتفاق

13 January, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • عد يامشير واستكمل التحرير فلا تفاوض مع الصراصير معك الشعب اللييى كله ومعك مصر جيشا وشعبا ومعك دول شقيقة فى التحالف العربى من اجل تطهير البلاد من الاوغاد شر خلق الله الخوان ضيعوا اخر فرصة للاستسلام وليعد امامهم سوى الانتحار ولن ينفعهم المختل العثمانى

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