الكرملين: بوتين يطلع ميركل على سير مفاوضات موسكو حول ليبيا

أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على سير مفاوضات موسكو حول وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأوضح الكرملين ، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الفضائية ، أن بوتين وميركل بحثا ، خلال اتصال هاتفي أجري بينهما مساء أمس الإثنين بمبادرة من الجانب الألماني ، عملية التحضير لمؤتمر دولي في برلين حول تسوية الأزمة الليبية.

وذكر الكرملين أن الرئيس الروسي أطلع المستشارة الألمانية على اجتماع موسكو بمشاركة طرفي النزاع الليبي والذي انعقد امس الاثنين.

واستضافت موسكو امس محادثات بمشاركة وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا وممثلي طرفي الأزمة في ليبيا ، قائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، من جهة ، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، من جهة أخرى.