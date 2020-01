أخبار ليبيا24 كشفت مصادر متطابقة أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر غادر العاصمة الروسية موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن حفتر غادر إلى بنغازي، ولن يوقع على الاتفاق ما لم يتم وضع جدول زمني لإنهاء وحل المليشيات”، مشيرا إلى أن “هذه نقطة الخلاف على عدم توقيعه”. […]

