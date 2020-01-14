سيالة يكشف عن آخر مستجدات المفاوضات في موسكو

أكد وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة ، مغادرتهم موسكو ووصولهم إلى إسطنبول بعد توقيعهم برعاية روسية وتركية على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، مشيرا إلى أن حفتر طلب مهلة للغد لدراسة مسودة الاتفاق.

وقال سيالة في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك الروسية “، إن “وفد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة غادر موسكو بعد “التوقيع مباشرة على اتفاق لوقف إطلاق النار”. مضيفا نحن الآن في إسطنبول”.

وأضاف سيالة ، “هل المشير خليفة حفتر لن يوقع على الاتفاق، قائلا: “إن حفتر طلب مهلة للغد وربما يوقع عليه بضغط من الروس”.

هذا وكانت المباحثات بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مع الأطراف الليبية، قد استمرت لأكثر من ست ساعات تقريبا، خلال المشاورات التي جرت في موسكو مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الإثنين، أن أطرافاً في النزاع الليبي وقعت على اتفاقية وقف إطلاق النار، ولكن المشير خليفة حفتر، طلب مهلة حتى الغد لدراسة الاتفاق والتوقيع عليه.