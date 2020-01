أخبار ليبيا24 أعلن قسم مكافحة التهريب و المخدرات بنغازي‏ أن دوريات المكافحة المرابطة على بوابات مدينة بنغازي تمكنت من ضبط شاحنة أدوية بشرية مهربة دخلت بطريقة غير شرعية. وأوضح القسم عبر حسابه على “فيسبوك” أن الشاحنة محملة بكميات هائلة من الأدوية البشرية مختلفة الأنواع و الأشكال وتم حجزها و تبين من خلال التحقيقات عدم شرعية […]

The post مكافحة التهريب و المخدرات يضبط شاحنة أدوية بشرية مهربة appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24