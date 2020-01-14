مصدر بالجيش: رغبتنا في القضاء على الإرهاب اصطدمت بمصالح تركيا في مفاوضات موسكو

قال مصدر بالجيش الوطني الليبي، إن رغبة القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، في القضاء على الإرهاب اصطدمت بمصالح تركيا في مفاوضات موسكو، وفقا لما نشرته قناة الغد.

وقال المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي عبدالحميد الصافي، إن عقيلة صالح سيغادر موسكو خلال الساعات القادمة .

وأعلن مصدر مسؤول بحسب وكالة الأنباء الليبية، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة للجيش الوطني المشير خليفة حفتر غادرا العاصمة الروسية موسكو باتجاه ليبيا دون التوقيع على الاتفاق مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوافق الوطني فايز السراج والوفد المرافق له والتي تقضي بوقف إطلاق النار أو الانسحاب من مواقع وصلها الجيش في العاصمة طرابلس.

وأفادت وسائل إعلام ليبية، في تقارير لها بإعلان الجيش الوطني الليبي حالة التأهب لاستئناف العمليات العسكرية والتقدم بكافة محاور طرابلس.

ووفقاً لسكان من منطقتي صلاح الدين وعين زارة بطرابلس بحسب “بوابة الوسط” فإن أصوات قصف بالسلاح الثقيل سُمعت بالمنطقة.

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