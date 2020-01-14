سيالة يأمُل “ضغطاً روسياً” فيما يغادر وفد “الوفاق” موسكو

أكد وزير خارجية الوفاق ، محمد الطاهر سيالة اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، مغادرة وفد رئاسي حكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة لموسكو ووصولهم إلى إسطنبول بعد توقيعهم برعاية روسية /تركية على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجيش الوطني ، مشيراً إلى أن المشير حفتر طلب مهلة للغد لدراسة مسودة الاتفاق.

وأضاف سيالة ردا على سؤال الوكالة “هل المشير خليفة حفتر لن يوقع على الاتفاق”، قائلاً: “إن “حفتر طلب مهلة للغد وربما يوقع على الاتفاق بضغط من الروس” .

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