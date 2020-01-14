مصدر يكشف نقاط الخلاف والتوافق بين السراج وحفتر في مفاوضات موسكو

كشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي عن نقاط الخلاف بين الأطراف الليبية في مفاوضات موسكو لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس .

وقال الصافي، في تصريحات له، أن الاجتماعات في موسكو أجريت بشكل منفرد حيث اجتمع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج مع الوفد التركي وفي المقابل اجتمع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي الوطني مع الوفد الروسي.

وأضاف الصافي أن ” المفاوضات كانت تسير بشكل جيد في بداية الاجتماعات لكن عند الوصول للنقاط الخلافية تعثرت المفاوضات”.

وقال الصافي، إن أبرز النقاط الخلافية هي مطلب السراج بانسحاب قوات الجيش الوطني الليبي من مواقعه التي سيطرت عليها في معركة طرابلس وهو ما رفضه حفتر، وتسليم المجموعات المسلحة سلاحها للجيش الليبي.

وأكمل أن هناك توافق مطلب تقديم المساعدات الإنسانية للجانبين، موضحا أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح طالب بحل أزمة الميليشيات وذلك لنجاح الحل السياسي.

وأشار إلى أن الجانب الروسي ضغط بشكل كبير لكن الأطراف الليبية لم تصل لاتفاق في مفاوضات وقف إطلاق النار.

واستضافت موسكو الاثنين كلا من المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في جولة مفاوضات من أجل الوصول إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في طرابلس.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد أن بعض الأطراف في محادثات ليبيا وقعت على الاتفاق لكن المشير خليفة حفتر طلب وقتا للرد.

فيما أفادت مصادر مطلعة بمغادرة القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر والوفد المرافق له، العاصمة الروسية موسكو، دون توقيع اي اتفاق، وفقاً لـ”قناة الغد”.

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