منتزه نور الحياة للطيور في تراغن -((صور))

تقرير|218

شهدت مدينة تراغن حفلاً أهلياً بمناسبة افتتاح منتزه نور الحياة للطيور .. وسجلت الاحتفالية أول الزيارات حيث كان أطفال روضة السلام أول الواصلين للمشاركة في الإحتفالية التي تقام في مقر المنتزه الذي فتح أبوابه قبيل الحفل أمام الزوار من داخل المدينة وخارجها من أفراد وأسر ومؤسسات خاصة وعامة.

حضر الإحتفالية أعضاء المجلس التسيري وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ومشائخ تراغن والمهتمين بتربية الطيور من أهل المدينة.. وألقيت في الحفل كلمات حيت المبادرة وأكدت على أهميتها من الجانبين الإستثماري والترفيهي .

وأعرب بعض الحاضرين عن سرورهم وأن في تدشين المنتزه إضافة للوجه الترفيهي السياحي لتراغن وركن تعليمي طبيعي مهم أمام رياض الأطفال والأسر لتعليم وتوسيع مدارك الأطفال حول عالم الطيور.

يشار إلى أن إنجاز هذا المرفق أتى بعد مجهود بذله “حبيب محمد” لسنوات من التربية والمتابعة وطلب المشورة حول تربية الطيور إلى أن اعتمد فكرة المنتزه بتشجيع من الأقارب والأصدقاء والأهالي .

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