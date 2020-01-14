مباحثات في الأمم المتحدة لإرسال بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

تشهد الأمم المتحدة مباحثات حثيثة لإرسال بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار المعلن في ليبيا على غرار تلك العاملة في اليمن حاليا، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية الإثنين. وأشار متحدث باسم المنظمة الدولية إلى ضرورة وجود “آلية محايدة للمراقبة والتطبيق بالإضافة لتدابير لبناء الثقة”.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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