الخارجية الروسية: حفتر غادر موسكو دون التوقيع على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار

موسكو-العنوان

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، مغادرة القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، موسكو دون توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وتعليقًا على عدم التوصل إلى توقيع الاتفاق لوقف إطلاق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن “دولة ليبيا دمرها الناتو”.

ويوم الإثنين، التقى القائد العام مع رئيس حكومة الوفاق في العاصمة الروسية لإجراء محادثات بوساطة من روسيا وتركيا.

وفي ذلك اليوم، قال لافروف “إن حفتر طلب بعض الوقت الإضافي للنظر في مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة في ليبيا”.

وقالت مصادر خاصة لصحيفة العنوان بالقيادة العامة، للقوات المسلحة، إن القائد العام والوفد المرافق غادروا موسكو فعلًا ليلة أمس، ولن يكون هناك توقيع على أي وثيقة على حساب تضحيات الأبطال وطموحات الليبيين ومنع الجيش من ممارسة حقه السيادي.