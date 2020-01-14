الغرابلي: حفتر لن يدخل طرابلس.. والاتفاقيات مع تركيا هي الضامن لبناء مؤسستي جيش وشرطة في ليبيا

ليبيا – إعتبر رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل وعضو اللجنة التأسيسية لملتقى الزاوية الطاهر الغرابلي أن جميع المحاور شهدت إختراقات علاوة على ما وصفه بـ”الهجوم الحربي” على محور عين زارة، مشيراً إلى أنهم مع وقف إطلاق النار والسلام والوفاق حسب زعمه.

الغرابلي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس وتابعتها صحيفة المرصد إنهم لا يقبلون بقتل المقاتلين على السواتر والإستهانه بقواتهم وقدراتها الدفاعية مما يعد إختراق كبير يجب وضع الحد له بحسب تعبيره.

وتابع مضيفاً:” التحشيد الذي يقوم به المجرم حفتر على تخوم طرابلس ومن جنوب سرت لترهونة كلها اليوم نشاهد حشود وأرتال تتحرك ولكن لماذا هذا التحشيد هل هو وقف إطلاق النار أم هو هدنة لفترة محددة أم إنهاء حالة الحرب في حنوب طرابلس، للأسف من خرق لحظة السلم والأمن في ليبيا وطرابلس هو حفتر بتاريخ 4 أبريل لأنه يريد التسلط من جديد كما ويلعب المجتمع الدولي بالخريطة الليبية”.

ونوّه إلى أن الحرب مستمرة بحسب وجهة نظر كل المراقبين الدوليين خاصة أن هناك أرتال تتحرك وقوات على الأرض و تشكيلات مسلحة وفوات تنتقل من مكان لآخر كطرق و اعداد للعدة ومناورات حربية وهي جزء من المعركة.

كما استطرد حديثه:”نحن لم نقول أوقفنا إطلاق النار ولم نوقف تحرك قواتنا من مكان لآخر، العدو لا زال مصمم كما صمم على إهدار كل الوقت على الليبيين يوم 4-4 عندما نسف جهود عقد مؤتمر بغدامس لذلك نطالبه بالرجوع من حيث جاء نحن نريد السلم وليس الحرب، هل سيساعدنا المجتمع الدولي في فرض سيطرتنا على كل ليبيا أم سيتركوننا في فوضى” حسب تعبيره.

وأكد على أن هناك فرق بين الهدنة و وقف إطلاق النار فالهدنة عبارة عن فترة محددة لإخلاء النازحين و تقديم الإسعافات للمدنيين أما وقف إطلاق النار يكون مشروط أو غير مشروط بإتفاق والجلوس على طاولة الحوار أو وقف إلى ما لا نهاية وفقاً لحديثه.

وإعتقد الغرابلي أن الخروقات ستتوالى من قبل من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) ، معتبراً أن قوات الوفاق ستستفيد في هذه الفترة من خلال إعادة ترتيب صفوفها من جديد وتنظيم قياداتها.

أما بشأن وصف الإتفاقية التركية بأنها غزو عثماني اختتم قائلاً :” لو تعلموا المكاسب التي سنجنيها من هذا الإتفاق لقلتم أننا نريد جيش وشرطة، الاتفاق الأمني هو ما يضمن بناء هذه المؤسسات التي تتطلب الإستناد على جسم قوي يساعدنا في البناء، حفتر لن يدخل طرابلس”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية