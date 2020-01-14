الرئيس الجزائري يعلن مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مشاركته في مؤتمر برلين الذي دعت له ألمانيا يوم 19 بناير/ كانون الثاني الجاري.

وذكر موقع قناة “النهار” الجزائرية أن رئيس الجمهورية تلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل,

ونقلت عن بيان من رئاسة الجمهورية القول إن الرئيس تبون والمستشارة ميركل تباحثا هاتفيا التطورات في الملف الليبي.

وأضاف أن المستشارة ميركل وجهت دعوة للرئيس تبون لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا. من جهته وافق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المشاركة في المؤتمر.

وكان طرفا النزاع في ليبيا، قد أعلنا وقفا لإطلاق النار اعتبارا من يوم 12 يناير/ كانون الثاني بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.

وأعلنت ألمانيا أنها تستضيف اجتماعا دوليا حول ليبيا في 19 يناير الجاري، دعت له قادة المنطقة والعالم.

واستضافت موسكو، أمس الاثنين، محادثات بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا وممثلي طرفي الأزمة في ليبيا، قائد “الجيش الوطني الليبي”، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، من جهة أخرى لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أعقاب المحادثات أن فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وقعا على الاتفاق، فيما طلب الطرف الآخر المتمثل بخليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح مهلة حتى صباح يوم الغد لدراسة مسودة الاتفاق.