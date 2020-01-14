مندوب ليبيا بالأمم المتحدة يعلق على موقف الجيش من اتفاقية وقف القتال

أكد مندوب ليبيا في الأمم المتحدة الطاهر السني أن نصوص اتفاقية وقف اطلاق النار التي كان من المقررتوقيعها بين قائد الجيش خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كانت معلومة قبلها بوقت كاف.

وقال السني في تغريدة له بموقع “تويتر” “نشكر روسيا وتركيا على جهودهم لوقف إطلاق النار تمهيداً لمسار سياسي شامل يتبع مؤتمر برلين، وقعنا على الاتفاق وغادرنا ،نصوص الاتفاق معلومة بوقت كافٍ ولا تفسير على اعتراض الطرف الآخر على التوقيع والتأجيل إلا أن القرار ليس بيدهم..اختبار آخر لهم أمام الليبيين واختبار للمجتمع الدولي” حسب تعبيره.

من جانبه قالوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن المحادثات الليبية، في موسكو، أمس الاثنين، انتهت دون التوصل إلى اتفاق نهائي للتسوية، مؤكدا أن روسيا ستواصل جهودها من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية.

وقال لافروف: “تسيطر الحكومة الشرعية على 90% من الأراضي السورية. يفقد المتطرفون مواقعهم تدريجيا فيما تبقى من البؤر الإرهابية، في إدلب على وجه الخصوص، لكن مع الأسف، إذا تحدثنا عن العلاقة بين سوريا وليبيا، فإنهم (المتطرفون) ينتقلون إلى ليبيا من أجل مواصلة أعمالهم في هذا البلد”.