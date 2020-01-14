أردوغان يتوعد حفتر بأن تركيا "ستلقنه درسا" إذا استأنف هجماته في ليبيا

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء المشير خليفة حفتر، من مغبة استئناف قواته هجماتها ضد حكومة الوفاق الوطني في طرابلس. ويأتي هذا التحذير إثر مغادرة الرجل القوي في شرق ليبيا موسكو بدون توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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