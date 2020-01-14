الدفاع الروسية: حفتر تقبل البيان الختامي بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء 14 يناير/كانون الثاني، إن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، تقبل البيان الختام بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا.

موسكو – سبوتنيك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تأكيد المشاركين في المفاوضات حول ليبيا التزامهم بسيادة ووحدة واستقلال الأراضي الليبية.

كما أكدت أن التوصل لاتفاق بين الأطراف المتحاربة بشأن وقف الأعمال العسكرية هو أهم نتائج اللقاء.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في هذا الشأن: “أكد المشاركون في المفاوضات التزامهم بسيادة واستقلال ووحدة أراضي الدولي. وتم تأكيد العزم على حرب لا هوادة فيها ضد الإرهاب الدولي”.

وأضاف البيان: “وكانت النتيجة الرئيسية للقاء هي التوصل لاتفاق بين الأطراف المتحاربة بشأن دعم وقف الأعمال العسكرية إلى أجل غير مسمى، مما يخلق أجواء أكثر ملائمة لمؤتمر برلين بشأن ليبيا”.

يتبع…