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ألمانيا: وجهنا الدعوة إلى السراج وحفتر لحضور مؤتمر برلين

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ألمانيا: وجهنا الدعوة إلى السراج وحفتر لحضور مؤتمر برلين

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • السفاح اردوغان حاول ان يشتري ذمة المشير حفتر بالترغيب والترهيب لكنه رجل وطني رفض شروط تركيا وانسحب من المفاوضات. تركيا تشترط ان تستغل حقول النفط الليبية او تعويضات بملايير الدولارات تدفعها ليبيا لتركيا! ايها الجيش الليبي العظيم ممثلا في سيادة المشير اضرب واتلف جميع المعدات والمنشآت التركية في ليبيا عقابا لاردوغان على سلاطة لسانه. حتى تفقد تركيا الأمل نهائيا في سرقة نفطنا وترفع أعينها عن ليبيا.

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