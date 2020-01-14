ألمانيا: وجهنا الدعوة إلى السراج وحفتر لحضور مؤتمر برلين
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
ألمانيا: وجهنا الدعوة إلى السراج وحفتر لحضور مؤتمر برلين
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
السفاح اردوغان حاول ان يشتري ذمة المشير حفتر بالترغيب والترهيب لكنه رجل وطني رفض شروط تركيا وانسحب من المفاوضات. تركيا تشترط ان تستغل حقول النفط الليبية او تعويضات بملايير الدولارات تدفعها ليبيا لتركيا! ايها الجيش الليبي العظيم ممثلا في سيادة المشير اضرب واتلف جميع المعدات والمنشآت التركية في ليبيا عقابا لاردوغان على سلاطة لسانه. حتى تفقد تركيا الأمل نهائيا في سرقة نفطنا وترفع أعينها عن ليبيا.
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