أكد الصحفي اللبناني علي شندب أن قائد الجيش خليفة حفتر أكد أن خصومته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من أدواته في طرابلس ومصراته.
وقال شندب في تغريدة له بموقع “تويتر” “رفض خليفة حفتر الورقة التي بصم عليها السراج، الورقة التي أعدها وزيرا خارجية تركيا وروسيا، فخرج الاردوغان مرغيا ومزبدا وتحدث عن هروب حفتر” مضيفا “الحقيقة أن حفتر نجح في تصويب الخصومة بأنها مع اردوغان أكثر مما هي مع أدواته في طرابلس ومصراتة”.