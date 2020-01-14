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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

14 January, 2020

أكد الصحفي اللبناني علي شندب أن قائد الجيش خليفة حفتر أكد أن خصومته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من أدواته في طرابلس ومصراته.

وقال شندب في تغريدة له بموقع “تويتر” “رفض خليفة حفتر الورقة التي بصم عليها السراج، الورقة التي أعدها وزيرا خارجية تركيا وروسيا، فخرج الاردوغان مرغيا ومزبدا وتحدث عن هروب حفتر” مضيفا “الحقيقة أن حفتر نجح في تصويب الخصومة بأنها مع اردوغان أكثر مما هي مع أدواته في طرابلس ومصراتة”.