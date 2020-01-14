العوامي: يحذر من مشاركة برلمانيون مقاطعون لـ “نواب” طبرق في اجتماع موسكو

بنغازي-العنوان

حذر النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني السابق عزالدين العوامي من مشاركة برلمان طرابلس الموازي في اجتماع موسكو؛ معتبرا أن مشاركة النواب المقاطعين لجلسات المجلس بطبرق هي الأخطر من مشاركة مجلس الدولة.

وقال العوامي في منشور عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك إن “وجود برلمان موازي للبرلمان الشرعي برئاسة عقيلة صالح ضمن الحضور في لقاء موسكو يعتبر لغما أكبر خطورة سياسية من مجلس الدولة الوهميأعلى النموذجأسفل النموذج”.

وشارك عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لمجلس النواب بطبرق ضمن وفد حكومة الوفاق ومجلس الدولة في اجتماع موسكو الرامي إلى وقف أطلاق النار.

وكانت قد أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، مغادرة القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، موسكو دون توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.