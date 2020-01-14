وكأنه الحاكم العسكري لليبيا…متابعون ينتقدون تصريحات أردوغان ووزير خارجيته

أخبار ليبيا24

انتقد عدد من المتابعين تصريحات المسؤولين الأتراك ردًا على امتناع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو، وتمثلت هذه الردود في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو​ التي تجاهلت أي دور لحكومة الوفاق وكأنهم أخذوا الدور عنها بل اعتبر بعض المتابعين أن أردوغان ووزير خارجيته كأنهم الحكام العسكريين لليبيا.

وبدايةمع تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، والتي قال فيها :”إن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وافق بداية الأمر على توقيع اتفاق الهدنة يوم الإثنين، إلا أنه “فرّ هاربا من موسكو”.

وأضاف، أردوغان في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية التركي، “لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي حيال ما يحدث في ليبيا، والذين يلطخون ليبيا بالدم والنار، يظهرون في الوقت نفسه حقدهم تجاه تركيا”.

وقال، “نحن لا نسعى للمغامرة في سوريا وليبيا والبحرالمتوسط، ليست لدينا طموحات امبريالية على الإطلاق”.

وتابع الرئيس التركي، “عيوننا ليست معصوبة من جشع النفط والمال، هدفنا الوحيد هو حماية حقوقنا وضمان مستقبلنا ومستقبل أشقائنا”.

وأكد بالقول، “الذين يسألون عن سبب وجود تركيا في ليبيا، يجهلون السياسة والتاريخ، فلو لم تتدخل تركيا لكان “الإنقلابي حفتر” سيستولي على كامل البلاد”.

ومن جهته، تحدث وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​، عن ليبيا وكأنه لا وجود لحكومة الوفاق ولا لمسؤوليها بل كأن تركيا الطرف الوحيد التي من حقها الرد واتخاذ الخطوات الرادعة لوقف الحرب أو إعلانها.

وقال أوغلو :”قمنا بما يقع على عاتقنا لوقف إطلاق النار في ليبيا بزعامة رئيس جمهوريتنا، وسنواصل جهودنا”.

وأضاف وزير الخارجية التركي في تصريح صحفي من العاصمى التركية :”المفاوضات استمرّت حول النص المعدّ مسبقًا، الّذي تمّ الاتفاق عليه إلى حدّ كبير، وكان لدى جانب حفتر بعض المقترحات”.

وأوضح أوغلو “مرّة أُخرى، كانت هناك مفاوضات مع جانب حكومة الوفاق الليبية برئاسة ​فايز السراج​، وتمّ قبول هذه المقترحات أيضًا من أجل توافق الآراء، ونتيجة لذلك تم إكمال النص”.

وأشار إلى أنّه خلال مرحلة التوقيع على الهدنة، جاء إلينا الروس، وقالوا إنّ حفتر يريد وقتًا حتّى صباح الثلاثاء، لذلك منحناهم ذلك من ثمّ قالوا إنّهم لا يمكنهم التوقيع على النص في الوقت الحالي.

وذكر الوزير التركي :”أنّنا أبلغا رئيس جمهوريتنا حول التطورات وتلقينا تعليمات، كما قدّمنا معلومات إلى أبلغنا السراج وفريقه“.

وختم تصريحه عقب مغادرة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر موسكو​ دون توقيع اتفاق وقف ​إطلاق النار​، على أنّ “ذلك أظهر من يسعى للسلام ومن يريد الحرب في ​ليبيا​”.

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