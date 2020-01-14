واضعًا شروط .. كونتي : سنرسل جنودًا لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

أخبار ليبيا 24

اشترط رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إرسال حكومته جنوداً لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، إذا جرى ذلك في ظروف آمنة وفي سياق سياسي واضح للغاية.

كونتي قال، في تصريحات نقلتها وكالة آكي الإيطالية، رداً على سؤال حول التزام إيطالي محتمل بعمليات مراقبة السلام في ليبيا: “نحن لا نستبعد على الإطلاق هذه الفرضية، وسنتحدث عن ذلك في برلين”.

وأضاف “إذا نجحنا في إعطاء عنوان سياسي لهذه الأزمة، فإن إيطاليا مستعدة بالتأكيد للقيام بذلك، لكن علينا أيضا توفير كل الظروف حتى تلك المتعلقة بالأمن، مسؤوليتي كرئيس للحكومة، يتعين علي ومع البرلمان، ضمان أمن القوات الإيطالية”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، استقبل رئيس الورزاء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بقصر الاتحادية في العاصمة القاهرة.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في بيان، له إن اللقاء تناول التباحث حول الأزمة الليبية، في ظل قرب انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية، على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا، ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية، ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ويصون مواردها.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا الأحد المقبل، مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

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