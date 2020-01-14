الشاطر : حفتر غادر موسكو لإرباك المشهد وتعقيده

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري عبد الرحمن الشاطر اليوم الثلاثاء إن مغادرة “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) طاولة المفاوضات دون التوقيع يعني استمراره في نهج إرباك المشهد السياسي وتعقيد الأمور أكثر.

الشاطر وفي تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين رأى أن السيناريو شبيه بما حدث في الاتفاق السياسي حين طلب المستشار صالح رئيس مجلس النواب توسيع عضوية المجلس الرئاسي ثم طالب بعدها بتقليصه فاعترض حفتر آنذاك على اعتبار أن شاغري المناصب السيادية في حكم انتهاء ولايتهم وعلى مجلسي الدولة والنواب إعادة تعيين شاغرين جدد على حد زعمه ، مدعياً بأن هذا هو ما يحدث الآن في موسكو فحفتر يسعى لإملاء شروطه.

واختتم قائلاً :” سنرى تواصل المعارك وسفك الدماء وتدمير الأملاك واستمرار نزوح المواطنين بعد إفشال حفتر لملتقى موسكو وتثبيت وقف إطلاق النار” حسب زعمه .

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