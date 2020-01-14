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هذه الشروط أبلغها حفتر لـ الروس لاستئناف المفاوضات

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

جدد القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، رفضه أن تكون تركيا وسيطا دوليا، مشيرا إلى قبوله وساطة الدول الحيادية، والتي تتم موقفها بدعم استقرار ليبيا وليس دعم ميليشيات مسلحة أو إرسال متطرفين، حسبما أبلغ الجانب الروسي.

ووفقا لـ “العربية”، طلب قائد الجيش الليبي اللواء خليفة حفتر، مهلة زمنية من 45 يوما إلى 90 يوما لقيام المجموعات المسلحة بتسليم السلاح بشكل كامل، مطالبا بتشكيل لجنة من الجيش الليبي بجانب الأمم المتحدة، مسؤولة عن حصر أسلحة تلك المجموعات وتسلم هذه الأسلحة، على أن يكون العمل بالكامل تحت إشراف الجيش.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • انت تعبث – وتتهاون وتعطي الفرص للاخوان لجلب المرتزقة والاتراك وحتى المجوس -ليقلبوا الطاولة ولقمع الليبيين واحتلالهم من قبل تركيا –انتهت احلام القراصنة والبلطجية وانتهت ليبيا الى احضان الاتراك والسلطة الجهنمية سلطة الاخوان والارهاب و الدم والقتل والرزية – فوتوها الكلمات الرنانة وصهيل الحمير على ترعات المياه الملوثة ببقايا الثعالب في وديان الجاموس الازرق – راحت ليبيا وباعها من تشدق برعايتها ليس لقلة رجولة بل لجهل وغباء لم يعرفه التاريخ -ان اغباء الاغبياء من يتلطف بالشيطان وما في ليبيا الا الف شيطان سموا انفسهم بالاخوان – اذا زغرط يا بو زنان فان غدك اشد حرارة وعنفوان

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