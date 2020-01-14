هذه الشروط أبلغها حفتر لـ الروس لاستئناف المفاوضات

جدد القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، رفضه أن تكون تركيا وسيطا دوليا، مشيرا إلى قبوله وساطة الدول الحيادية، والتي تتم موقفها بدعم استقرار ليبيا وليس دعم ميليشيات مسلحة أو إرسال متطرفين، حسبما أبلغ الجانب الروسي.

ووفقا لـ “العربية”، طلب قائد الجيش الليبي اللواء خليفة حفتر، مهلة زمنية من 45 يوما إلى 90 يوما لقيام المجموعات المسلحة بتسليم السلاح بشكل كامل، مطالبا بتشكيل لجنة من الجيش الليبي بجانب الأمم المتحدة، مسؤولة عن حصر أسلحة تلك المجموعات وتسلم هذه الأسلحة، على أن يكون العمل بالكامل تحت إشراف الجيش.