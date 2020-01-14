قنونو: رصدنا إطلاق نار وتحشيد وتحليق لطيران مسير في طرابلس

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، إنه، لليوم الثالث على التوالي، تم تسجيل خرقاً لوقف إطلاق النار من جانب قوات الجيش الليبي في محوري الرملة و صلاح الدين، مضيفا: “ردّت قواتنا اليوم على مصادر النيران”

قنونو، خلال بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أشار إلى أنهم رصدوا تحشيدات للجيش الليبي، مع تحليق لطيران المسير في سماء العاصمة، متابعا: “قواتنا في جاهزية تامة للرد بقوة”

كما اتهم قنونو، قوات الجيش بإطلاق بعض القذائف عشوائيا خلف خطوط قوات الوفاق، باتجاه الأحياء السكنية، وفق قوله.