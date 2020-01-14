الثني يُخصص أكثر من 200 مليون دينار ليبي لصالح مشاريع درنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أقر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني، أكثر من 200 مليون دينار ليبي لصالح مشاريع مدينة درنة.

وقالت الحكومة الليبية في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء، إن لجنة إعادة الاستقرار لمدينة درنة التي يترأسها رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله الثني، أقرت قيمة تفوق الـ 200 مليون دينار ليبي لصالح مشاريع المدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة درنة، الأول للعام 2020 ميلادي، والتي يترأسها رئيس مجلس الوزراء، عبدالله الثني.

وفيما تفقد الثني الجداول والبنود الخاصة بمشاريع استقرار المدينة التي تعرضت لدمار على أيدي الجماعات الإرهابية، قرر رئيس الحكومة استثناء المشاريع المتعلقة بأعمال الإنشاءات للوحدات الإدارية والمراكز من مشاريع لجنة الاستقرار وتحميلها على مشاريع رئاسة مجلس الوزراء تخفيفيا للعبأ من على كاهل اللجنة.

لكن اللجنة قررت استثناء إنشاء مركز ذوي الهمم “المعاقين” ليكون ضمن مشاريعها، واعتمدت اللجنة الخطة الخاصة بالمشاريع المزمع تنفيذها حسب الأولوية متمثلة في رصف مؤقت لكل الشوارع المتهالكة بمدينة درنة، وصيانة المقرات و الوحدات و المراكز التي تتطلب أعمال صيانة.

وقررت اللجنة بالإجماع إزالة المخلفات المتواجدة بميناء درنة والعمل على تعميق ميناء درنة البحري لبث شريان الحياة بالمدينة.

واعتمدت اللجنة إنشاء عدد من مراكز رياض الأطفال إضافة إلى اعتماد معالجة مشاكل الصرف الصحي.

وأعلن رئيس الوزراء تحمل رئاسة المجلس توفير المطلوب من التوريدات لتخفيف العبء على المجلس التسييري للبلدية.

وقررت اللجنة التركيز على تأهيل و دمج الشباب في المناشط الرياضية و صقل مواهبهم بإنشاء عدد من المراكز الشبابية المختصة والمتنوعة.

وضم اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أعضاء اللجنة متمثلين في محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية درنة المستشار عبد المنعم الغيثي، إضافة إلى مقرر اللجنة.

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