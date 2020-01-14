لتوطين العلاج.. طبرق الطبي يستأنف عمليات القلب المفتوح

استأنف مركز طبرق الطبي إجراء عمليات القلب المفتوح للكبار برعاية اللجنة المركزية للعلاج بالمركز ووزارة الصحة بالحكومة المؤقتة في إطار خطة توطين العلاج بالداخل.

وقال المدير العام لمركز طبرق الطبي، الدكتور فرج الجالي، في تصريح لقناة “218”، إنهم في المركز يحاولون توفير العلاج في الداخل بدلًا من إرسال الحالات إلى الخارج أو للمدن الأخرى، لافتًا إلى أن هناك برنامج لتوطين العلاج داخل “طبرق الطبي” كعمليات زرع المفاصل وزراعة القوقعة وعمليات القلب المفتوح للكبار.

وأوضح الجالي أنه تم وضع خطة زمنية لاستقبال حالات عمليات القلب المفتوح للكبار، مؤكدًا إجراء عدد من العمليات وسيكون أواخر شهر فبراير موعدًا جديدًا لورش عمل وسيتم أجراء من 10 إلى 15 عملية قلب مفتوح للكبار خلالها.

وأشار الجالي إلى أن الحالات ليست حكرًا على مدينة طبرق فقط، بل تم استقبال عدد من الحالات من خارج المدينة، وبحسب الجدول المعد مسبقًا للحالات المستعجلة، حتى يكون هناك حلول داخلية للحالات المرضية، وفقًا لتطبيق خطة توطين العلاج بالداخل، بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة لمثل هذه العمليات الدقيقة.

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