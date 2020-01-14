وصول 5 شاحنات محملة بأسطوانات غاز الطهي إلى سرت

أعلن رئيس لجنة الأزمة بالمجلس التسييري لبلدية سرت، فرج عبدالمجيد، وصول قافلة تضم خمس شاحنات محملة بأسطوانات غاز الطهي إلى المدينة الليلة.

وأوضح عبدالمجيد أن عملية التوزيع تنطلق غدا صباح الأربعاء، بموقعين هما مركز مكمداس لتوزيع الغاز ومركز إعنيزة للغاز، في تمام الساعة الثامنة صباحا، لافتا إلى أن آلية التوزيع ستكون أسطوانة واحدة لكل كتيب عائلة.

ولفت إلى وصول قوافل المساعدات الإنسانية للمدينة، بينما سيشرف على عملية التوزيع جهاز الحرس البلدي سرت وسرية الشرطة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا