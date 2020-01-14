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الأزمة الليبية محور لقاء “شكري” مع مستشار الأمن القومي الأميركي

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين في واشنطن أمس الثلاثاء سبل تعزيز العلاقات بين البلديّن بما يعكس المصالح الاستراتيجية المشتركة بين الدولتيّن لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومنها تعقيدات الأزمة الليبية.

وتبادل الطرفان وجهات النظر في تطورات الأزمة والتشاور حول كيفية تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، والتأكيد على رفض كافة التدخلات الخارجية بما يخدم جهود المبعوث الأممى نحو التوصل لتسوية شاملة.

وشملت المباحثات التشاور حول سُبل التصدي لظاهرة الإرهاب، حيث أكد شكري على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها بدون استثناء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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