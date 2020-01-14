الأزمة الليبية محور لقاء “شكري” مع مستشار الأمن القومي الأميركي

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين في واشنطن أمس الثلاثاء سبل تعزيز العلاقات بين البلديّن بما يعكس المصالح الاستراتيجية المشتركة بين الدولتيّن لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومنها تعقيدات الأزمة الليبية.

وتبادل الطرفان وجهات النظر في تطورات الأزمة والتشاور حول كيفية تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، والتأكيد على رفض كافة التدخلات الخارجية بما يخدم جهود المبعوث الأممى نحو التوصل لتسوية شاملة.

وشملت المباحثات التشاور حول سُبل التصدي لظاهرة الإرهاب، حيث أكد شكري على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها بدون استثناء.

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