شباب من حي السنينات يرممون مفترق الحي بعد انجراف الطريق بسبب الأمطار

قام عدد من شباب حي السنينات بطبرق، صباح اليوم الثلاثاء، بترميم مفترق وتقاطع الحي بمجهودات ذاتية، نظرًا إلى انجراف الطريق بسبب مياه الأمطار.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق فإن رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية ناشد كل شباب المدينة بمساعدة المجلس في ترميم وصيانة الطرق التي تضررت بسبب مياه الأمطار، مساهمة منهم في تنمية المدينة.

وأضاف المكتب أن شباب حي السنينات استجابوا لمناشدة رئيس المجلس، وقاموا بصيانة وترميم الطريق بمجهودات ذاتية.

ويقوم المجلس التسييري بجباية الإيرادات المحلية من كل المحلات بالمدينة، ذلك لصرفها على المشاريع الصغرى والمتوسطة، التي منها الصيانات الخفيفة وتحرير الطرق ومعالجة التصدعات والتشققات وتشجير الحدائق وطلاء الأرصفة.

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