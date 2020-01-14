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قبائل الكراغلة ببرقة تنتقد تصريحات أردوغان وتعتبرها “باطلة وغير مسؤولة”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد مجلس مشايخ وأعيان قبائل الكراغلة في برقة، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي كشف فيها عن وجود أكثر من مليون شخص من أحفاد الأتراك في ليبيا، في إشارة منه إلى قبائل الكراغلة الليبية.

واعتبر مجلس قبائل الكراغلة في بيان له اليوم الثلاثاء، تصريحات أردوغان “باطلة وغير مسؤولة من المدعو الاخواني”، مؤكدا أن ما يتفوه به من أن لديه في ليبيا مليون شخص من أصول تركية يرغب في حمايتهم “ادعاءات باطلة”.

وقال مجلس قبائل الكراغلة في برقة: “فنحن أبناء لهذا الوطن ليبيا منذ قرون، أجدادنا وأجداد أجدادنا وأبائنا وأولادنا في هذا الوطن، وتربينا على خيره ولن نسمح لأي دخيل أن يدنس أرضها.. فليبيا بالنسبة لنا هي الوطن والانتماء”، وفق نص البيان.

وأضاف بيان مجلس قبائل الكراغلة: “إن وجد هذا المعتوه (أردوغان) ضالته في شخص مسلوب الإرادة المدعو السراج ومن معه من الخانعين العملاء والدواعش والمليشيات المأجورة، فإن أبناء الشعب الليبي الذي طرد العثمانيين والطليان وقضى على عهد الاستبداد وانتصر على الدواعش والمتطرفين سيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن ينتهك حرمة أرضه وسماه”.

وأكد المجلس، تأييده ودعمه ووقوفه مع الجيش الليبي البطل وقائده المظفر المشير أركان حرب خليفه بالقاسيم حفتر وكافة رفاقه من ضباط وضباط صف وجنود وقوته.

وكان الرئيس التركي أردوغان قد كشف في تصريحات له اليوم الثلاثاء، عن وجود أكثر من مليون شخص من أحفاد الأتراك في ليبيا، وأن خليفة حفتر يريد القضاء عليهم، على حد قوله، مبررا بذلك سبب تدخله العسكري في ليبيا.

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  • الكراغله …هي قبيله من قبائل ليبيا ولكن ليست من اصول عربية كباقى القبائل الليبية الأخرى التى جاءت من شبه جزيرة العرب .
    فهى ليست كباقي قبائل ليبيا العربية الصرفه من احفاد قبائل بني هلال وبني سليم المتواجدين في الزنتان ، بل هي خليط من أجناس مختلفة تركي مقدوني بلغاري قبرصي امازيغي قوقازى (القوقاز في التاريخ مقراً للصراعات السياسية والعسكرية والدينية والثقافية والعمليات التوسعية عبر القرون وفى تلك الفترة حصلت فيها انتهاكات لا اخلاقية) ولان هذه القبيلة هي من مخلفات العفونة و الزنى و أنعدم الاخلاق للدولة العثمانية فهم من ناحية التعليم وتحضر فقد كانوا متقدمين عن باقي قبائل ليبيا الأصيلة التي كانت قبائل رعوية وبدائيه ، فلذلك تري الكراغلة علي وجه الخصوص والمصاريت علي وجه العموم يضنون انهم أفضل من بقية الليبيين وأنهم العرق الاسمي والأرقى ، وتجد العنصريه عندهم مرتفعه و أعتزازهم المبالغ بأنفسهم لدرجة تعظيم الذات والنظر للآخرين علي انهم اقل منهم .
    لم تتشكل فعليا هذه القبيلة ألا في السنوات الاخيرة من حكم العثمانيين لأنها تشكلت مما يسمون الجند الانكشارية لدي الدوله العثمانية.. فمقصود بالجنود الانكشارية ؟؟
    هم أطفال النصارى الذين كانوا يقعون في ايدي الجيش العثماني ابان فتحهم لدول اوربا امثال بلغاريا مقدونيا و القوقاز وغيرهم ( اى ذو هجين مختلط ) ، المهم انهم كانوا يجمعون هؤلاء الاطفال ويربونهم في ملاجئ خاصة تربيه عسكريه بحته لتشكيل جندي عثماني باسم و ليس الأصل .. جلبهم السلطان سليم مرتزقة مجهولي النسب لقطاء من القوقاز وعطاهم مواطنة من درجة ثانية فهم ليسوا الاتراك الاصليين .
    حيث حصل تزاوج بين الانكشاريين الوافدين من
    مختلف الامبروطورية العثمانية (الاوربية منها و الاسيوية ) بنساء محليات او مسيحيات او سبايا القرصنة ومع مرور الزمن تكونت وحدات اجتماعية و قبائل استخدمتها الحكومة التركية فى خدمتها مقابل مزايا معينة و قد انضمت لها مع الوقت قبائل عربية و بربرية بنفس المزايا ، واطلق عليها ايضا اسم قولوغلية وكانت نواة تكونهم من أبناء جنود الإنكشارية الذين أقاموا في مدينة مصراتة بداية من سنة 1556 م، ثم
    التحق بهم عدد من القبائل والعائلات والأفراد المقيمين بمصراتة للتمتع بالإعفاء الضريبي كونهم من عرق شبه تركي ، وقد استقر الكوارغلية في أواخر العهد العثماني الثاني على خمسة عشر قبيلة حتي يومنا هذا .
    من لقطاء الكراغلة حاليا :
    قبيلة يدر ، قبيلة المقاصبة ، قبيلة الشراكسة ، قبيلة الجهانات ، قبيلة الفراطسة ، قبيلة الرملة ، قبيلة الدرادفة ، قبيلة عباد ، قبيلة الشواهدة ، ،
    و لناتئ الى معنى الكولوغلية او بعامية قرغلية وهي تحريف عن الاسم العثماني (كول أوغلي)، كول هي صفة للجندي الإنكشاري باعتباره من جنود السلطان العثماني، أما أوغلي فهي ابن بالتركية .
    المهم ان جزء من الجند جعل في مدينة مصراتة وبقوا علي هذه الحال كجند انكشارية , وحتي الان لا توجد قبيلة اسمها الكراغلة ..لكن بعد ان انسحبت تركيا من ليبيا بقي جزء من جندها وكل من كان يعمل بالمرافق الادارية لدولة العثمانيين ليشكلوا لحمه واحده هي قبيلة الكراغلة التي انضم اليها كل طريد وشريد من بعض المهاجرين الاندلسيين

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