احترمنا فقط طلب بوتين.. صالح يعلن انهيار الهدنة في طربلس واستئناف القتال

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مساء اليوم الثلاثاء، انهيار وقف إطلاق النار في طرابلس واستمرار القتال.

صالح قال، في تصريحات صحفية “الموافقة على وقف إطلاق النار، جاءت احتراما لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، مؤكدًا أن التدخل التركي في ليبيا سبب تأخير حسم معركة استعادة طرابلس.

وأضاف أن تركيا تدعم الإرهابيين والمسلحين في الأراضي الليبية، موضحًا أنه ينظر ويتطلع لإرادة الشعب الليبي، منوهًا إلى أنه لن سيكون عند ثقة الليبيين .

وأكد أنه مهما كانت الضغوطات فلم ولن تكون ليبيا للبيع ولن تكون ليبيا إلا لليبيين،وأن ليبيا تقود ولا تُقاد، ولابد أن تعي الدول هذا الكلام جيدًا، وأن يحترموا سيادة الإرادة الشعبية في ليبيا والشعب في ليبيا جله وكله يريد شيئ واحد، احترام المسار السياسي، ويريد مؤسستي الجيش والشرطة .

ورحب صالح بكل مبادرة طيبة تُطرح ويكون من شأنها أن ينال الشعب استقراره وآمنه لكن المبادرات الخبيثة التي تميل لمصالح دول أخرى في ليبيا وتستبيح الأراضي الليبية فهذه غير مرحب بها .

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا الأحد المقبل، مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

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