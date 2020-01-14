اخبار ليبيا الان

احترمنا فقط طلب بوتين.. صالح يعلن انهيار الهدنة في طربلس واستئناف القتال

تم النشر منذُ 6 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مساء اليوم الثلاثاء، انهيار وقف إطلاق النار في طرابلس واستمرار القتال.

صالح قال، في تصريحات صحفية “الموافقة على وقف إطلاق النار، جاءت احتراما لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، مؤكدًا أن التدخل التركي في ليبيا سبب تأخير حسم معركة استعادة طرابلس.

وأضاف أن تركيا تدعم الإرهابيين والمسلحين في الأراضي الليبية، موضحًا أنه ينظر ويتطلع لإرادة الشعب الليبي، منوهًا إلى أنه لن سيكون عند ثقة الليبيين .

وأكد أنه مهما كانت الضغوطات فلم ولن تكون ليبيا للبيع ولن تكون ليبيا إلا لليبيين،وأن ليبيا تقود ولا تُقاد، ولابد أن تعي الدول هذا الكلام جيدًا، وأن يحترموا سيادة الإرادة الشعبية في ليبيا والشعب في ليبيا جله وكله يريد شيئ واحد، احترام المسار السياسي، ويريد مؤسستي الجيش والشرطة .

ورحب صالح بكل مبادرة طيبة تُطرح ويكون من شأنها أن ينال الشعب استقراره وآمنه لكن المبادرات الخبيثة التي تميل لمصالح دول أخرى في ليبيا وتستبيح الأراضي الليبية فهذه غير مرحب بها .

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا الأحد المقبل، مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • كنت اتمنى وانت فى البرلمان المصرى ان يصدر البرلمان بتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسى بارسال قوات مصرية الى ليبيا اذا طلب الجيش الليبى ذلك وان كان من الممكن ان يوافق البرلمان المصرى بالاجماع فى اى وقت على ذلك

    رد

    • عقيلة بيوع من معمر إلى حلاوتا الذى خان معمر. معمر هذا واجه جميع الدول وحلاوتا جلب جميع الدول بالأمس كان مع قطر وساركوزى واليوم مع الإمارات وماكرون والفاغنر

      رد

      • المستشاره ميريكل لم ترسل دعوة لعقيله صالح لحضور مؤتمر برلين صالح يعتبرها اهانه كبرى وخيانة للشعب الليبي بأنه هو رئيس البرلمان ويمثل ليبيا سياسيا ويعتبر دعوة السراج باطله. اعتقد إنه شايب مريض صعيدي من أصول مصريه

  • لا ينسى احد دور بوتن فى اسقاط الارهابيين فى سوريا وفى مصر فهو من وقف الى جانب الرئيس السيسى عندما تم اسقاط مرسى واستقبله بوتن وهو وزير دفاع مصر وقال جميع امكانيات روسيا معك فالمعروف ان بوتن ضد الاخوان المصنفة فى روسيا ارهابية ولكنها كانت خطة ذكية لاستغلال غباوة الاخوان واظهار انه عكس ما يقولون محايد بل ومن الناحية الشكلية يميل لهم على طريقة السيسى عندما اوهم الاخوان انه اخوانيا الان الاغبياء يتصورون ان بوتن اصبح اخوانيا !!!!

    رد

  • كنت فين من زمان ؟؟؟؟ و كنت فين لما انقلبوا علي المملكة الليبيه و هللتم لانقلابي سبتمبر الاسود….تماما زي المصروه لما انقلبوا علي المملكة المصريه و هللوا لانقلابي يوليو المشئوم ، ولولوا من خوان صهيون و اعوانهم بعد وكسة يناير الاسود ….كفران انعم الله …. لكن شعوب متمثله ببني اسرائيل ، الذين لم يصبروا علي طعام واحد و يعشقون استبدال الذي هو ادني بالذي هو خير ، فاستجاب الله لهم و ” ضربت عليهم الذلة و المسكنه…..و بائوا بغضب الله…..” اللهم لا تؤاخذنا بما فعل و يفعل السفهاء منا …عفوك يا عفو يا رحيم

    رد