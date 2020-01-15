ميركل : “بوجود قوات أجنبية في ليبيا لن يعود السلام”

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في كلمة لها، عن تفاؤلها الحذر إزاء فرص تحقيق مؤتمر برلين حول ليبيا خطوات للأمام تنتهي بحل تفاوضي للأزمة” .

ونقلت فضائية DW الألمانية عن ميركل قولها إن “الوقت قد حان للنظر فيما إذا كنا نستطيع اتخاذ قرار على أعلى مستوى سياسي”، وفقا لما نقله مشاركون في الاجتماع عن المستشارة الألمانية، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لتحالفها المسيحي في برلين.

كما أوضحت ميركل، أمام كتلة حزبها المحافظ في البرلمان، تصوراتها بشأن حل الأزمة الليبية، منوهةً بأمل يحدوها خلال مؤتمر ليبيا في برلين أن يتم التأكيد على الالتزام الإقليمي والدولي لحظر السلاح على ليبيا التي تمزقها الحرب منذ سنين- حسب وصفها.. مضيفةً أن الهدف من مؤتمر ليبيا، الأحد المقبل، أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بــ “الحظر الحالي للأسلحة والذي يتم انتهاكه دائما بشكل صارخ”،

وأشارت ميركل في كلمتها إلى وجود بادرة وصفتها بــ “الطيبة” تتمثل في قدوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وممثلين عن الاتحاد الإفريقي إلى برلين.

كما حذرت المستشارة الألمانية -في ختام كلمتها – من وجود القوات الأجنبية في ليبيا التي تعرقل عودة السلام وأنه “طالما ظل عتاد عسكري يصل ليبيا فإن المعارك لن تهدأ”.

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