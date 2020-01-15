أكثر من 22 مليار دولار..إيرادات ليبيا من النفط لسنة 2019

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الثلاثاء عن ايرادات عام2019 بأنها بلغت 22.495 مليار دولار بقدر انخفاض بلغ 8.3٪ بالمقارنة على أساس سنوي مع عام2018 التي بلغت فيها الايرادات حينها 24.550 مليار دولار.

وأوضحت إدارة المؤسسة بأن إيرادات شهر ديسمبر بلغت نحو2.2 مليار دولار أي بنسبة ارتفاع قدرها23% بالمقارنة مع شهر نوفمبر، أي بقيمة قدرها 405 مليون دولار.

وصرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن الفرق الفنية وإدارات الشركات وكافة العاملين نجحو في الحفاظ على مستويات الانتاج رغم الظروف الصبعة التي تمر بها الموانىء، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تراجع إيرادات ديسمبر 2019 بالمقارنة مع نوفمبر الماضي تعود لهبوط طفيف على أسعار النفط العالمية .

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