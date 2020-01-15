تونس ..لقاء ليبي بريطاني حول المؤسسة الليبية للاستثمار

قال المكتب الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار الثلاثاء إن السفارة البريطانية في ليبيا تدعم عمل المؤسسة في إطار التحول لتنفيذ برامج الشفافية ومعايير العمل ومنها المساءلة الخاصة بعمل صناديق الثروة السيادية.

وأضاف المكتب الإعلامي في تعميم صحفي تحصلت قناة 218 على نسخة منه أن اجتماعاً موسعاً شهدته تونس أمس بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة “علي محمود” و مسؤولي السفارة البريطانية في ليبيا تناول فيه الطرفان تعزيز التعاون المشترك.

وأكد الطرفان بأن مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار نجح في تطبيق معايير الشفافية ما جلعها ضمن الصناديق السيادية العالمية التي تمتثل لـ”معايير سنتياغو”.

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