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تونس ..لقاء ليبي بريطاني حول المؤسسة الليبية للاستثمار

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المكتب الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار الثلاثاء إن السفارة البريطانية في ليبيا تدعم عمل المؤسسة في إطار التحول لتنفيذ برامج الشفافية ومعايير العمل ومنها المساءلة الخاصة بعمل صناديق الثروة السيادية.

وأضاف المكتب الإعلامي في تعميم صحفي تحصلت قناة 218 على نسخة منه أن اجتماعاً موسعاً شهدته تونس أمس بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة “علي محمود” و مسؤولي السفارة البريطانية في ليبيا تناول فيه الطرفان تعزيز التعاون المشترك.

وأكد الطرفان بأن مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار نجح في تطبيق معايير الشفافية ما جلعها ضمن الصناديق السيادية العالمية التي تمتثل لـ”معايير سنتياغو”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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